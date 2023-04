Tiradentes e São Jorge: veja o que abre e fecha durante o feriadão

Com a aproximação do feriado de Tiradentes e de São Jorge, os comércios e serviços divulgaram seus horários de funcionamento atualizados para os dias de recesso. Para ficar longe de imprevistos, confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar neste feriadão em Niterói e São Gonçalo.

Bancos

As agências bancárias ficarão fechadas em todo o país no Dia de Tiradentes, ou seja, nesta sexta-feira (21). O atendimento será normalizado na próxima segunda-feira (24), informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os usuários poderão utilizar os canais digitais e os caixas eletrônicos, e as contas com vencimento para os dias do feriado poderão ser pagas sem juros no próximo dia útil, ou seja, na segunda.

Shoppings

São Gonçalo Shopping

No dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, as lojas e quiosques do São Gonçalo Shopping funcionarão das 15h às 21h, já a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h. No sábado, o shopping funcionará normalmente, das 10h às 22h.

No domingo (23), Dia de São Jorge, o shopping tem horário normal de funcionamento, com lojas e quiosques das 13h às 21h e alimentação das 11h às 21h.

Pátio Alcântara

O Pátio Alcântara também terá horários diferenciados de funcionamento durante o feriado. Na sexta-feira (21), o shopping funcionará das 9h às 15h. No sábado, as lojas ficam abertas normalmente, das 9h às 21h. No domingo (23), o empreendimento estará fechado.

Partage Shopping São Gonçalo

Na sexta-feira (21) e no domingo (23), lojas e quiosques do Partage funcionam obrigatoriamente das 15h às 21h e de forma opcional das 11h às 15h. Já a alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h; bares e restaurantes do Jardim das 11h às 22h; e o cinema conforme a programação.

Plaza Shopping Niterói

O shopping Plaza Niterói vai abrir mais tarde nesta sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes. No dia 23, Dia de São Jorge, o funcionamento segue a programação normal de domingo.

Confira abaixo os horários para os dias 21/04 e 23/04:

Lojas e quiosques: das 15h às 21h

Alimentação e lazer: 15h às 21h

Shopping Bay Market

Nos feriados de Tiradentes (21) e de São Jorge (23), o shopping fica aberto das 12h às 20h. As lojas e quiosques abrem de forma facultativa das 12h às 20h e a praça de alimentação funciona de 12h às 20h. Já o cinema funciona de acordo com a programação.

Supermercados

Todas as unidades do Guanabara funcionam normalmente no feriado de Tiradentes, das 7h30 às 22h.

Já as lojas do Mundial, nos dias 21 e 23, funcionam das 7h30 às 14h, com exceção da unidade Jardim Icaraí, que fica aberta até às 21h.

Barcas

Na próxima sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, a CCR Barcas informa que vai operar com a grade de domingos e feriados na linha Arariboia, com viagens a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 (Arariboia/Praça XV) e das 6h às 23h (Praça XV/Arariboia).

Na linha Paquetá, será praticada a grade de fins de semana e feriados, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas. Nesse dia, as linhas Charitas e Cocotá não funcionarão.

No domingo (23), o serviço será operado com a grade normal do final de semana.