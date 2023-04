Conselho da Criança e do Adolescente prorroga inscrições para escolha dos novos conselheiros tutelares

O cadastro é realizado na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das 9h às 16h - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

O cadastro é realizado na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das 9h às 16h - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Maricá publicou no Jornal Oficial do Município (JOM) desta quarta-feira (19) a prorrogação das inscrições até o dia 3 de maio para escolha de dez novos conselheiros tutelares para mandato de quatro anos, de 2024 a 2028. O cadastro é realizado na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das 9h às 16h, exceto sábados, domingos e feriados. O espaço fica na Rua José Custódio Soares, 175, bairro Boa Vista.

Serão eleitos cinco representantes em cada unidade – Conselho 1 (1º e 2º distritos, Centro e Ponta Negra) e Conselho 2 (3º e 4º, Inoã e Itaipuaçu). A eleição será realizada no dia 1° de outubro, das 8h às 17h. Os locais de votação serão definidos pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), vinculado à Secretaria de Assistência Social.

Antes da eleição, os candidatos serão avaliados por prova escrita, de caráter eliminatório. O edital completo foi publicado no Jornal Oficial do Município (JOM) e também está disponível no Portal da Prefeitura de Maricá (https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Edital-Escolha-do-Conselho-Tutelar.pdf).