Praia de Cordeirinho recebe a segunda etapa do Circuito de Pesca Esportiva

A 2º etapa do Circuito de Pesca Esportiva 2023 acontece neste domingo (23/04), das 7h às 16h, na Praia de Cordeirinho, com 120 duplas disputando quatro categorias: feminina, masculino, juvenil (6 a 18 anos) e master (55 anos ou mais). O evento é realizado pela Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais; Agricultura, Pecuária e Pesca; Esporte e Lazer; Turismo, e a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá).

Nesta fase, o grupo "Os Caça Pampos de Maricá" vai ser o responsável pelo registro da pontuação acumulada pelas capturas feitas e fiscalização geral do evento. As duplas inscritas doam dois quilos de alimentos não-perecíveis que, junto aos peixes pescados na etapa, são doados a moradores carentes da região.

Além da competição, o evento vai ter a apresentação do cantor Edinho Manhoso e o "Movimento Praia Limpa", em parceria com a Secretaria de Conservação, que vai distribuir sacolas biodegradáveis para a realização de um mutirão de limpeza nas areias da praia.

"A nossa expectativa para essa 2º etapa de 2023 é fazer um bom trabalho educativo de limpeza da praia com os participantes, e também arrecadar meia tonelada de alimentos e pescado para as famílias. No decorrer da semana, muitas pousadas e casas particulares já foram alugadas para pescadores que moram em outras cidades e vão competir. Então, o evento ajuda a fomentar o turismo local", explica Rosane Oliveira, coordenadora da Coordenadoria de Pesca.

Como funciona o Circuito de Pesca de Maricá

A dupla que somar mais pontos ganha a 2º etapa do Circuito de Pesca de Maricá. Para chegar ao resultado é preciso somar dois pontos a cada peixe capturado, mais um ponto a cada dez gramas de peixe.

O Circuito respeita todas as recomendações de medidas mínimas de captura, estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão determina que os peixes tenham no mínimo 15 centímetros, independentemente da espécie. Todos os participantes são obrigados a apresentar a carteira de pescador amador.

Serviço

2ª etapa do Circuito de Pesca de Maricá

Data e hora: domingo 23/04, das 7h às 16h

Local: Av. Maysa, Rua 72, Cordeirinho