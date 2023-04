MPRJ prende homem denunciado por estupro de adolescente

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, nesta quarta-feira (19/04), um homem por estupro de uma adolescente em Bom Jesus do Itabapoana. Ele foi denunciado pela Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do Itabapoana por estupro e crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por divulgar um vídeo contendo cenas explícitas do ato sexual. Uma mulher também foi denunciada por disponibilizar o vídeo por meio de um aplicativo de mensagens. A prisão foi cumprida por agentes da Polícia Civil.

Além de decretar a prisão preventiva do denunciado, o juízo deferiu medidas cautelares de busca e apreensão dos aparelhos celulares nas quais as cenas de sexo com a adolescente foram armazenadas e distribuídas.