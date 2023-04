Em crise, Tok&Stok fecha lojas e faz liquidação de até 50%

Em meio a uma crise que se arrasta há meses, a maior varejista de móveis do Brasil, a Tok&Stok decidiu fechar algumas lojas em cidades importantes do país.

De acordo com informações do Valor Econômico, a companhia está encerrando as atividades de lojas em Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Piracicaba (SP) e Campinas (SP). Em algumas dessas unidades, há liquidação dos estoques com ofertas de até 50%.

A decisão faz parte do processo de reestruturação financeira da varejista, que tem uma dívida estimada em R$ 600 milhões.

Após um 2020 excelente, embalado pelas vendas digitais durante a pandemia de Covid-19, a empresa cometeu um erro estratégico que pode ter impactado o endividamento. A empresa fez uma série de investimentos e cogitou até mesmo abrir capital na bolsa de valores. Porém, com o fim das medidas sanitárias, as vendas digitais esfriaram, a alta na taxa de juros encareceu a compra de imóveis e as linhas de crédito para reforma, o que impactou também nas vendas em lojas físicas. O faturamento encolheu em 2021 e 2022.