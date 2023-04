Acidente entre dois carros de aplicativo causa uma vítima e três feridos no Aterro

Uma mulher morre e outras três ficam feridas em um acidente de carro que perdeu a direção, na manhã desta quarta-feira (19), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

O acidente, ocorrido por volta das 7h, causou a morte de Shanzy de Meira, de 41 anos, que estava no banco traseiro. O motorista de aplicativo, Lucas Rosa , de 25 anos e uma criança de 10 anos foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Além deles, Valdir Vieira , de 48 anos, recusou atendimento no local. Segundo ele, o carro colidiu em seu veículo antes de bater na árvore e em seguida no muro. O motorista do outro veículo tentou desviar de uma pessoa que atravessava a rua e perdeu o controle devido a pista escorregadia. Chovia muito no momento do acidente.

O caso foi registrado na 9ª DP (Catete) como homicídio culposo e lesão corporal culposa.