Brasileiros do time Al-Merrikh, do Sudão, enfrentam medo e incerteza por guerra no país

Um grupo de brasileiros que faz parte do time de futebol Al-Merrikh, localizado na capital do Sudão, Cartum, tem enfrentado uma rotina de medo e incerteza em meio aos conflitos armados que assolam o país. Com a internet e a energia elétrica intermitentes, eles tentam estocar mantimentos e água enquanto buscam uma maneira de sair da área de conflito e retornar ao Brasil em segurança.

De acordo com Lygia Maria Costa, irmã de José Esdras Costa Lopes, assistente técnico do time, seu irmão chegou ao Sudão no final de novembro de 2022 e logo se viu envolvido nos conflitos que eclodiram no país em dezembro. "Ele acordou já com muito barulho e aí meu irmão entrou em contato com um jogador de lá, que explicou que estava acontecendo uma guerra entre dois exércitos e não parou mais", relatou Lygia.

A situação dos brasileiros se complicou ainda mais com a falta de recursos básicos, como água potável e mantimentos. Segundo Lygia, eles têm tentado estocar comida e água, mas a incerteza em relação à duração do conflito tem deixado todos apreensivos. "Eles estão com muito medo, não sabem o que pode acontecer", disse ela.