Prefeitura do Rio remove bancas abandonadas na Zona Norte

A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação para remover duas bancas abandonadas e em situações irregulares nas ruas Marechal Jofre e Canavieiras, no bairro do Grajaú, Zona Norte da cidade. As bancas ocupavam uma grande área da calçada e acumulavam lixo, gerando reclamações por parte dos moradores da região.

De acordo com a prefeitura, os responsáveis pelos espaços não pagavam a Taxa de Uso de Área Pública (TUAP) há mais de 10 anos, o que configurava uma situação de irregularidade. "Foi verificado que elas estavam sem pagar a TUAP há muito tempo. A subprefeitura está monitorando e se outras bancas estiverem na mesma situação, nós vamos retirá-las", afirmou o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) na ação.

Além disso, outros órgãos como a Comlurb, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Conservação e Polícia Militar também participaram da operação para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e transeuntes da região.