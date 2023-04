Hemonúcleo de São Gonçalo amplia horário para receber mais doações

Com o aumento de doações de sangue, que cresceram 70%, o Hemonúcleo de São Gonçalo ampliou o horário de funcionamento para continuar recebendo as doações, que tem abastecido hospitais de todo o município, além do Hemorio, no Centro do Rio. A ampliação do horário foi feita desde o final de fevereiro deste ano, os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para doar, é necessário comparecer à unidade que fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. Na unidade, são feitos os processos de cadastramento: triagem clínica, entrevista, verificação de pressão arterial e teste de anemia para ver se o paciente está apto para realizar a doação.

A doação é rápida e indolor, após a doação, os 400 ml de sangue coletados são encaminhados para uma amostra laboratorial, para que o sangue seja examinado e haja a detecção ou não de doenças como HIV, Hepatite B e C, doença de chagas e HTLV.

Para doar, é preciso ter 50 kg ou mais, ter entre 16 a 69 anos, boa alimentação, tatuagens e piercing que tenham sido feitos há mais de seis meses.

Serviço

O Hemonúcleo de São Gonçalo fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. Doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tendo que chegar até 30 minutos antes.