Dia de São Jorge: Confira onde celebrar a festa em Niterói

A partir desta quinta-feira (20) diversas igrejas pelo Brasil acendem suas velas para celebrar São Jorge, santo conhecido popularmente por ter sido um grande guerreiro, além de ser o padroeiro da Cavalaria do Exército Brasileiro, dos escoteiros e da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Detentor de milhões de seguidores no país, São Jorge também é conhecido internacionalmente.

Para os católicos, a festa se inicia no tríduo - período dos três primeiros dias consecutivos antecedidos pelo dia de São Jorge- com a novena, um ritual em que se realizam orações e rezas durante nove dias. Em Niterói, a igreja de São Jorge estará aberta para visitação dos fiéis nos dias 20, 21 e 22, das 8h às 20 horas.

Para os católicos, a festa se inicia no tríduo - período dos três primeiros dias consecutivos antecedidos pelo dia de São Jorge- com a novena, um ritual em que se realizam orações e rezas durante nove dias | Foto: Filipe Aguiar

No domingo, no Dia do Glorioso São Jorge, a programação inicia às seis horas da manhã com a alvorada; às 6:30 se inicia a Missa Campal, que segue até 12h, precedida pelo Terço Mariano que vai até às 14h30; logo após começa a reza do Terço da Misericórdia, com duração de 30 minutos. Às 15h se inicia novamente a Missa Campal, que se encerra às 17 horas. O final da programação se encaminha com a tradicional Procissão, que percorre as principais ruas do Centro de Niterói. A expectativa da igreja é receber aproximadamente 1.000 pessoas no último dia. A igreja de São Jorge fica localizada na rua Alcídes Figueiredo, 16.

Para a festa, a Rua Marechal Deodoro começa a ser interditada às 9 horas do dia 22 para a instalação do palco. A estrutura também conta com barracas de comidas e bazar com materiais católicos. A festa, que é organizada pela Arquidiocese de Niterói, terá apoio da Guarda Municipal e o suporte do posto médico improvisado.

Programação na Catedral São João Batista inicia às 10 horas | Foto: Divulgação

A catedral São João Batista, nos dias de tríduo, vai ficar aberta das 8 às 12h. No sábado, às 17 horas, é feita a Santa Missa voltada para crianças. No domingo, a programação inicia às 10 horas, no 12º BPM (Niterói), localizado na Avenida Jansen de Melo, centro de Niterói.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares