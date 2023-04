Cinco formas de ensinar jovens e crianças a não serem consumistas

Veja dicas do especialista - Foto: Divulgação/Banco Pan

A preocupação com a relação das crianças e jovens com o dinheiro é cada vez maior por parte dos responsáveis. Evitar que as crianças sejam consumistas é um desafio em um mundo cheio de publicidade e que valoriza o ter.

Mas para que os impactos do consumismo seja cada vez menor, a principal orientação é que as crianças e jovens sejam educadas financeiramente desde a infância, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos.

“A falta de paciência e o constante desejo por coisas novas são indícios de que crianças e jovens podem estar se tornando consumistas e devem ser educados financeiramente. O ideal é que aprendam, o quanto antes, a poupar para conquistar seus sonhos”, orienta Domingos.

Confira 5 formas de ensinar as crianças a guardar dinheiro, segundo Reinaldo Domingos:

Considere dar mesada

Caso a criança tenha contato constante com o dinheiro, pedindo valores com frequência, considere dar mesada. Lembrando que o conceito de mesada vai muito além de apenas dar um valor mensal. Além disto, o ideal é que ela o jovem ou criança poupe parte desse valor e use a outra parte para o consumo. Não é interessante poupar tudo, tão pouco consumir tudo -- quando se trata de dinheiro, é preciso ter equilíbrio.

Converse sobre sonhos

Toda criança ou jovem tem desejos e sonhos, que podem ser materiais (como ter brinquedos e livros novos) ou não materiais (como uma experiência de viagem, por exemplo). Reserve um momento em um ambiente agradável para falar sobre os sonhos. Para que a criança tenha os sonhos sempre em mente, peça que desenhe e converse sobre cada um deles. Assim ela terá constante estímulo para realizá-los.

Ensine a guardar em cofrinhos

É interessante que as crianças poupem para seus sonhos em três cofrinhos de tamanhos e cores diferentes, um para cada sonho: de curto prazo (a ser realizado em até um mês), médio prazo (seis meses) e longo prazo (até um ano).

Veja se a escola debate Educação Financeira

Diversas escolas da região oferecem aulas de educação financeira para os alunos, por isso, é importante entender como a escola do seu filho debate esse aluno e, se não, buscar incentivar a abordagem desse tema. Quando a responsabilidade de educar financeiramente as crianças é compartilhada, os resultados são melhores.

Dê o exemplo

As crianças são observadoras e aprendem muito pelo exemplo, portanto é importante que os pais tenham educação financeira, poupem para conquistar seus próprios sonhos e consumam de forma consciente.