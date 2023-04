COR moderniza servidores de TI e câmeras ficarão sem sinal

O Centro de Operações do Rio (COR) está em processo de modernização dos seus servidores de Tecnologia da Informação (TI) para aumentar a capacidade de armazenamento de imagens e a quantidade de câmeras instaladas na cidade. A atualização terá início na noite de quinta-feira (20) e deve durar cerca de 60 horas. Durante este período, o COR ficará sem sinal das 2.500 câmeras da Prefeitura do Rio.

Para minimizar o impacto operacional do serviço de modernização, o COR preparou um plano de contingência que envolve o reforço das equipes da Guarda Municipal e da CET-Rio nas ruas. Cerca de 200 agentes serão posicionados em pontos estratégicos da cidade, além da utilização de drones, mochilinks, viaturas, motocicletas e rádios de comunicação para agilizar o contato dos operadores nas ruas com o coordenador de cidade na Sala de Situação.

Durante o período da intervenção, o COR receberá imagens de parceiros como Ecoponte, BRT, Lamsa, Surf Connect, Rodoviária, Porto Maravilha e emissoras de TV, somando um total de 302 câmeras. As bases de dados do Waze e do Google Maps auxiliarão no deslocamento das equipes operacionais.

Para garantir o bom funcionamento das operações, foram realizadas reuniões de alinhamento com as equipes da CET-Rio, Ordem Pública, Subprefeituras e Guarda Municipal ao longo da última semana. Vale ressaltar que o Sistema Alerta Rio, órgão responsável pela previsão do tempo na cidade, não será impactado com a intervenção, já que o radar meteorológico da Prefeitura do Rio, instalado no Sumaré, manterá o funcionamento normal.

O horário escolhido para iniciar a mudança do sistema é 22h30, quando o trânsito para saída do feriado de Tiradentes já tiver diminuído. Além disso, a prefeitura informou que o retorno da tecnologia será gradual e a previsão é de que parte das câmeras já tenham retomado o sinal na sexta-feira. Com a modernização, a cidade do Rio de Janeiro contará com um sistema de vigilância mais eficiente e seguro.