Pai de Sarah Aline é vítima de preconceito dentro de hotel no Rio

Em um vídeo publicado no Instagram, Vagner Rodrigues, pai da ex-BBB Sarah Aline, contou que passou por um momento constrangedor dentro do hotel que estão hospedados no Rio de Janeiro. Acompanhando a psicóloga em todos os momentos no pós reality, ele contou que estavam chegando muitos presentes para a filha no local. No elevador, ele apareceu com uma cesta na mão: “Não param de chegar presentes pra Sarinha aqui no hotel. Olha, que coisa linda, bem bacana essa cesta. Ela é muito querida, gente, puxa vida”, disse ele.

Em seguida, Vagner disse que a filha já tem data para voltar para casa: “E, daqui a pouquinho, sexta-feira (21), Sarah tá em São Paulo, hein. Nós queremos ver todos vocês, beijos”, finalizou a gravação.

Entretanto, logo depois o pai de Sarah contou sobre um episódio que ocorreu durante a sua descida para pegar o presente: “Bom dia, ‘Team Saraline’. A Gigante Preta acordou muito bem, às 10h, e vai dar um tapa no chimbéu (arrumar o cabelo). Hoje é dia de folga pra nós! Eu tô loko pra dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel, que não acreditaram que eu era hóspede”, escreveu ele.

Os seguidores de Vagner ficaram revoltados com o comportamento dos funcionários: “Sinto muito pela situação racista que sofreu no hotel”, disse uma. “Infelizmente é isso. E, às vezes, 80% dos casos eles também são pretos. Não venham me dizer que é o trabalho deles!!! Sinto muito por isso!!!”, afirmou outra. “Sinto muito por esse constrangimento. Vocês são maravilhosos”, declarou uma terceira pessoa.