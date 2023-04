Rio deve enfrentar chuvas intensas e ventos fortes nos próximos dias

O Rio de Janeiro está em alerta para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e ventos fortes, na tarde desta terça-feira (18). Segundo o sistema meteorológico da cidade Alerta Rio, a chegada de uma frente fria pelo oceano juntamente com a formação de uma região de baixa pressão na costa do Sudeste é a causa da mudança no clima.

Durante todo o dia, o céu ficará nublado, com ventos moderados a fortes e temperaturas estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 34°C. Pequenos núcleos de chuva já atuam em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, podendo ocasionar chuva fraca a moderada de forma isolada na próxima hora.

Nos próximos dias, o tempo continuará nublado, com chuvas fracas a qualquer hora, apresentando um declínio nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para mais um dia de chuvas intensas no Centro-Sul do Brasil. O Rio de Janeiro e outros estados têm previsão de chuva com 30 a 60 mm/h, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.