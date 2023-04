Usuários do BRT terão direito a realizar até três viagens pagando apenas uma

A partir desta quarta-feira (19), começa a valer a nova integração do do Bilhete Único Carioca (BUC). Por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a Prefeitura do Rio comunicou que o passageiro que utilizar o BRT poderá fazer até três viagens com o valor de uma única passagem (R$ 4,30), com o uso do BUC. Antes da novidade, só era possível fazer duas viagens pelo preço de uma, de acordo com as regras de interação do cartão de transporte.

Todos os modais da Prefeitura que operem com validadores do BUC podem ser utilizados nas outras duas viagens, como ônibus convencionais, vans e VLT, sem importar a ordem das integrações, desde que o BRT seja um dos meios de transporte utilizados. O período para fazer as integrações será de três horas a partir do momento em que o passageiro usar o cartão no primeiro validador.

No ano passado, a Prefeitura comprou 561 novos ônibus e até o fim deste mês serão 291 veículos já entregues. Os corredores transolímpica, transcarioca e o Lote Zero, já estão operando com os ônibus novos.

Outra aquisição prometida pela Prefeitura indica que, partir de novembro deste ano, até março de 2024, a cidade receberá os outros 270 articulados para atender aos corredores transbrasil e transoeste que atualmente estão em obras.