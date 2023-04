Sargento do Exército, chefe de milícia na Baixada, é morto em operação da Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta terça-feira (18), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, terminou com a morte do sargento do Exército conhecido como Júnior Gringo. Ele é apontado como chefe de uma milícia de São João do Meriti.

O objetivo da operação realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas era verificar o paradeiro do miliciano. Durante à abordagem da polícia, o criminoso disparou contra os policiais e morreu atingido no confronto.

O miliciano já tinha passagens por homicídio. Em 2010, ele foi preso por ser o principal suspeito da morte do policial militar, Jorginho Maluco. Em 2014, foi denunciado pelo Ministério Público por comandar um grupo de extermínio responsável pelo controle ilegal de sinal de tv por assinatura e internet em São João do Meriti, na Baixada.