Grávida esfaqueada aos nove meses em Cabo Frio recebe alta

A jovem de 20 anos esfaqueada aos nove meses de gestação recebeu alta na última sexta-feira (14). Ela estava internada no Hospital Municipal São José Operário, em Cabo Frio, Região dos Lagos. O bebê morreu.

A Prefeitura de Cabo Frio informou que Larissa Dantas, que deu entrada no Hospital Central de Emergência (HCE) após sofrer ferimentos com faca, no último dia 7, em uma casa no bairro Jardim Esperança, passou por uma cirurgia e recebeu todos os cuidados necessários. Com a melhora do quadro de saúde ela foi transferida para a enfermaria do Hospital Municipal São José Operário e, agora, recebe alta médica.

A jovem teria sido esfaqueada pelo ex-padrasto, que a procurou para pedir dinheiro. A faca utilizada no crime foi encontrada no terreno da residência onde foi ferida.

Apesar de receber alta, Larissa deixou o hospital sem a sua bebê, que faleceu por não resistir aos ferimentos. Manu foi enterrada em Cabo Frio, dois dias após o crime.

O suspeito pelo crime foi preso em flagrante por policias do 25º BPM (Cabo Frio) e levado para a 126ª DP (Cabo Frio).