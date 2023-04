G-7 adota posicionamento duro e unificado contra Rússia

O grupo G-7, referente aos países mais industrializados do mundo, finaliza nesta terça-feira (18) em reunião, no Japão, um comunicado que assume a postura dos países contra a invasão da Rússia na Ucrânia. No comunicado consta a ampliação das sanções contra Moscou, capital da Rússia.

"Não pode haver impunidade para crimes de guerra e outras atrocidades, como os ataques da Rússia contra civis e infraestrutura civil crítica", diz o comunicado "Continuamos comprometidos em intensificar as sanções contra a Rússia, coordenando e aplicando-as totalmente", o texto, também presta ajuda à Ucrânia o tempo que for necessário.

A reunião também direcionou palavras fortes contra a China e a Coreia do Norte, que vem testando seus armamentos bélicos, os ministros dos países do g-7 veem esses testes como uma crescente agressividade. A China enviou para Taiwan aviões e navios. Já a Coreia do Norte, testou cerca de 100 mísseis no início do mês passado.

O texto vem sendo formatado para usar como modelo na cúpula do g-7, que acontecerá em Maio deste ano, em Hiroshima, na China. O grupo é formado pelos países Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.