Maricá dá início ao cadastramento de taxistas para o novo aplicativo

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) deu início ao cadastramento de taxistas que atuarão por meio do aplicativo de transporte Mumbucar. O novo app funcionará como os tradicionais aplicativos de mobilidade que operam no mercado, com o diferencial de estar integrado a uma política de desenvolvimento social para a cidade.

Nesta primeira fase, taxistas da cidade poderão oferecer os serviços pela plataforma. O cadastro segue até terça-feira (18) na sede da Codemar, no Aeroporto de Maricá. Em etapas posteriores, serão abertas vagas para mototaxistas e outros motoristas.

“O aplicativo Mumbucar faz parte de um ecossistema de desenvolvimento social garantindo que os recursos do serviço fiquem dentro da cidade. Os motoristas não terão que pagar as taxas que outros apps cobram, possibilitando que ofereçam preços mais competitivos na praça. Atualmente, os aplicativos pegam essas taxas e remetem para empresas de fora da cidade. Após o período de testes, os usuários poderão, ainda, pagar as corridas usando a moeda Mumbuca, que é mais um passo para fortalecer a economia local”, explicou Danilo Pitarello, superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Codemar.

A previsão é de que o Mumbucar seja disponibilizado a usuários já na próxima semana, ainda em fase de testes, com quantidade limitada de motoristas e clientes. Os usuários poderão reportar, neste período, problemas com o funcionamento do aplicativo. O funcionamento pleno é previsto para o próximo mês.

Demanda do setor

Os taxistas estão sendo os primeiros a entrar no projeto. Foi a categoria que começou a lutar pelo aplicativo há alguns anos. Desde então, muitas reuniões foram realizadas para garantir dignidade ao trabalho da categoria.

“O que está acontecendo aqui é fruto de anos de planejamento e trabalho coletivo. A prefeitura esteve aberta à demanda dos trabalhadores do táxi e, juntos, estamos tornando o aplicativo ideal. Fomos reportando à prefeitura as nossas necessidades e agora o aplicativo está vindo para dar dignidade à classe. Ainda mais com a possibilidade de pagamento em Mumbuca, o que deve aumentar o número de passageiros”, avaliou André Luís Fonseca, taxista da Praça da Bandeira, em Maricá.