Ex-atleta presta depoimento sobre agressão a entregador

Sandra Mathias, ex-atleta brasileira, compareceu à 15ª DP (Gávea) nesta segunda-feira (17) para prestar depoimento sobre as acusações de lesão corporal e injúria por preconceito contra o entregador Max. Após pouco mais de três horas de interrogatório, Sandra saiu sem falar com a imprensa que a aguardava na saída, demonstrando impaciência e afirmando que não tinha nada a declarar.

Durante o interrogatório, a nutricionista solicitou um exame de corpo de delito e disse estar se sentindo ameaçada pelos entregadores, o qual será realizado nos próximos dias. Acompanhada do advogado Roberto Duarte Butter, este informou que não poderia dar detalhes sobre as investigações, pois o caso estaria em sigilo.

Além de Sandra, uma outra testemunha de acusação, identificada apenas como Daniela, também esteve na delegacia para prestar depoimento. Até o momento, a Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso.

As acusações contra Sandra Mathias surgiram após um vídeo viralizar nas redes sociais, no qual ela aparece agredindo o entregador Max e proferindo ofensas racistas e xenofóbicas. O caso gerou indignação e revolta nas redes sociais, com muitos usuários pedindo justiça e punição para a ex-atleta.