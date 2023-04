Amigos e familiares se despedem de Edson do Caranguejo em velório no Laranjal

Pouco mais de duzentas pessoas, aproximadamente, se reuniram na tarde desta segunda-feira (17/04) no cemitério Parque Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo, para prestar as últimas homenagens ao empresário Edson Wilson Rodrigues de Lima, vítima de um acidente de trânsito na última madrugada, no Fonseca, em Niterói.

A cerimônia ficou marcada pela emoção e tristeza dos amigos e familiares da vítima, que era conhecida como Edson do Caranguejo. O empresário nasceu no Boaçu, tinha 55 anos e deixa dois filhos, além da esposa, Raquel Azevedo, com quem estava junto há 12 anos. A companheira, inclusive, se emocionou profundamente durante o momento do sepultamento e precisou ser amparada por pessoas próximas.

"Não vá embora, preto! Fica aqui comigo, eu vou cuidar de você assim mesmo! Não me deixa aqui, não quero ficar nessa Terra sem você, quero ir junto. Por que eu não fui junto, por que eu não estava no carro com você na hora?", exclamou Raquel, aos prantos, no momento do enterro.

Esposa do comerciante precisou ser amparada por familiares no momento do sepultamento | Foto: Layla Mussi

Emocionados, familiares do comerciante preferiram não responder à imprensa. O prefeito Capitão Nelson enviou uma coroa de flores em seu nome para Edson. Boa parte dos presentes no velório o conhecia dos empreendimentos que teve na cidade. O mais popular era o antigo Recanto do Caranguejo, restaurante de frutos do mar na Estrela do Norte pelo qual Edson ficou conhecido no comércio local. Recentemente, o estabelecimento foi transformado em um salão de festas, o Paris 1, que também era gerido por Edson.

O acidente que acabou vitimando o comerciante aconteceu por volta de 1h40, segundo informações do Corpo de Bombeiros, na Alameda São Boaventura. O comerciante perdeu o controle da direção e acabou atingindo a mureta de uma das baias para transporte público na Avenida. Ele morreu no local.