Buraco aberto em rua do Mutondo causa transtorno aos moradores há dois meses

Buraco aberto na Rua Tenente Bráulio, no Mutondo, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Moradores da Rua Tenente Bráulio, no Mutondo, em São Gonçalo, estão sofrendo com a abertura de um buraco, que há pelo menos dois meses, causa transtorno para a vizinhança e para todos aqueles que circulam pelo local, que é também passagem para alguns colégios da região.

O problema começou quando a concessionária Águas do Rio realizou algumas obras pela rua, o que fez com que ela começasse a ceder, abrindo um grande buraco. A situação fez com que os próprios moradores colocassem barreiras e sinalizações, para evitar possíveis acidentes.

"Eu como morador fico bem preocupado, pois tenho um filho com TEA ( Transtorno do Espectro Autista) e não posso deixar nem ele andar sozinho, afinal o buraco é grande e fundo", afirma Vera Lúcia Moreira, que mora no local há 8 anos.

Problema está trazendo transtornos | Foto: Divulgação

Procurada, a Águas do Rio informou, em nota, que "o reparo na Rua Tenente Bráulio, no Mutondo, em São Gonçalo, será realizado nesta terça-feira (18). A concessionária reforça que mantém ativos os canais de atendimento aos clientes pelo 0800 195 0 195 (ligação e Whatsapp) e lojas físicas".