Justiça francesa absolve empresas aéreas envolvidas na queda do voo 447

Justiça francesa absolveu nesta segunda-feira (17) a companhia aérea AirFrance e a empresa Airbus pela queda do voo AF-447 em 2009, que matou 228 pessoas. O tribunal francês concluiu que as provas apresentadas foram insuficientes para condenar as empresas. A decisão foi transmitida ao vivo na internet.

A sentença deixou os familiares das vítimas indignados, como Nelson Faria Marinho, pai de uma das vítimas do voo e presidente da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447. Ele afirmou que a decisão é lamentável e choca a todas as famílias das vítimas. Segundo Marinho, a Justiça francesa não é nada séria e só está preocupada com o dinheiro. Para ele, a decisão prova que o dinheiro tem mais valor do que a vida humana.

Marinho também criticou o modelo da aeronave que caiu, afirmando que vários problemas ocorreram depois da queda e que a aeronave era demasiadamente automática, o que a tornava suscetível a falhas nos sistemas, como a que ocorreu no voo AF-447.

Parentes das vítimas que acompanharam o julgamento na França também se revoltaram com a posição da promotoria de acusação e com a absolvição das empresas. Eles citaram o exemplo dos Estados Unidos, onde a Boeing foi condenada e concordou em pagar uma multa de 2,5 bilhões de dólares pela queda de dois aviões 737 Max, além de retirar o modelo de circulação.

Apesar da decisão do tribunal francês não permitir mais recursos, Marinho disse que está em contato com outras famílias para tomar as providências necessárias e que consultará juristas para saber se há possibilidade de recurso na Justiça brasileira, francesa ou alemã. Ele concluiu afirmando que várias famílias e associações estão perplexas com o resultado do julgamento.