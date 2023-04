Prefeitura anuncia ampliação do número de equipes médicas em presídios da cidade do Rio

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) anunciou, nesta segunda (17), que o número de equipes de Atenção Primária Prisional passou de quatro para 22, gradativamente, entre setembro de 2022 e fevereiro deste ano. De acordo com a Política Nacional de Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP), a ampliação do número de profissionais permitiu um melhor atendimento ambulatorial, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, em todas as unidades prisionais da cidade. Em 14 meses, foram contabilizados mais de 50 mil atendimentos.

Atuando em ambulatórios instalados dentro dos presídios, as equipes são compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal e farmacêutico. Também compõe a Atenção Primária uma equipe psicossocial, formada por psicólogo e psiquiatra.

Até o momento, os principais diagnósticos foram 529 casos de tuberculose, 1.378 pacientes com sintomas respiratórios diversos, 2.225 diagnosticados com sífilis e 395 pessoas vivendo com HIV.

Para atuar nas unidades, os profissionais municipais de saúde, além de curso introdutório específico, passam pela devida avaliação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que autoriza o ingresso no sistema prisional.