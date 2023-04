Entregador que foi agredido por ex-jogadora de vôlei volta a trabalhar

O entregador Max Ângelo, agredido na última semana pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias, buscou, nesta segunda (17), a bicicleta elétrica que ganhou e foi direto para o trabalho. Este é o primeiro dia que Max volta ao serviço após sofrer as agressões.

De acordo com o entregador, retornar ao local onde as agressões aconteceram não trouxe nenhuma ansiedade ou medo de represálias, pois está recebendo muito apoio e carinho da população.

Após a repercussão do caso, uma vaquinha virtual foi criada para ajudar Max a sair do aluguel e comprar uma casa própria para ele e sua família, cuja meta era arrecadar R$ 190 mil, mas as expectativas foram superadas e em menos de 48 horas já passou de R$ 210 mil, com mais de 7.200 doadores. A iniciativa tem o apoio do apresentador Luciano Huck e do ator João Vicente de Castro.

O entregador também ganhou do Ifood uma motocicleta e uma bicicleta elétrica.

Relembre o caso

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o momento em que Sandra, que estava passeando com o cachorro, passou por alguns entregadores que trabalham em uma loja do bairro. Ela parou e começou a atacar verbalmente o grupo, dizendo para eles “voltarem para a favela”. Depois, ela tirou a coleira do cachorro e chicoteou as costas de Max Ângelo.

O entregador registrou duas ocorrências contra Sandra Mathias, que foi banida de plataforma de delivery após o caso.