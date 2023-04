Receita Federal e Polícia Civil apreendem carga de árvores de Natal na favela Nova Holanda

A Receita Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreenderam na manhã de hoje (17/4) dois contêineres cheios de árvores de Natal na entrada da favela Nova Holanda. Após fiscalização foi constatada a falta de documentação que comprove a importação regular do material, por isso, houve a apreensão.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Polícia Civil/RJ.