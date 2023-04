Secretaria de Habitação de São Gonçalo tem novo endereço

A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo terá novo endereço a partir desta segunda-feira (17). Os atendimentos, que eram feitos na Venda da Cruz, serão realizados no primeiro piso do Partage Shopping, na loja 145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A mudança da secretaria para novo endereço, segundo o secretário de Habitação, Pedro Pericar, acontece para melhor atender a população.

“O Partage Shopping é muito mais acessível para a população, por ser no Centro da cidade. Muitas pessoas podem ir a pé ou pegar somente uma condução”, explicou.

Além do novo endereço, a população também pode conseguir atendimento pelo endereço de email habita@pmsg.rj.gov.br, pelo whatsapp 99939-2232 ou pelo telefone 2199-6510.

A Secretaria de Fazenda, a Procuradoria Geral da Prefeitura de São Gonçalo e o Protocolo Geral também tiveram seus atendimentos transferidos para o Partage Shopping por conta da construção da nova sede administrativa da Prefeitura, cuja obra está em processo de licitação e será iniciada este ano. O atual prédio encontra-se condenado pela Defesa Civil, sem condições de abrigar o funcionalismo.

Com a nova sede, haverá a centralização da administração pública municipal, com o objetivo de diminuir custos, ampliar a integração entre as pastas, melhorar o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores. A nova sede será no mesmo local onde hoje é a Prefeitura, sendo necessária a desocupação para o início das obras.

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.