Funcionários da CLIN fazem manifestação reivindicando aumento salarial

Funcionários da CLIN realizaram, na manhã desta segunda-feira (17), uma manifestação em frente a sede da companhia, localizada no bairro de São Lourenço, em Niterói, para reivindicar aumento salarial, que não é concedido, segundo eles, há 11 anos.

Além dessa pauta, que é a principal, os funcionários também denunciam a desigualdade entre os salários recebido pelos concursados e pelos comissionados, esse último chegando a ser dez vezes maior, conforme explica Antoniel, integrante da Comissão de Garis da Companhia de Limpeza de Niterói. “Nós estamos ‘inchados’ de comissionados, na qual há uma manobra financeira, em que o salário deles não são nem descritos. Eles estão recebendo em gratificações, em média, dez vezes mais que o salário de um gari.”

Agentes se reuniram no início da manhã desta segunda-feira | Foto: Filipe Aguiar

Além dessas reivindicações, a redução da carga horária de trabalho também é um dos pedidos, que atualmente, são de 8 horas diárias, e, segundo Antoniel, é incompatível e insustentável para os garis.



O aumento do valor disponibilizado no ticket de alimentação também é uma das metas traçadas pela manifestação. “Como a maioria do pessoal é de idade, tem família para sustentar, estamos pedindo também um aumento no vale alimentação.” conta Luis Filipe de Lima, concursado e funcionário há 7 meses na empresa.

Estava presente durante o ato, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, Daniel Marques Frederico, que orientou o Sindicato e Comissão dos Trabalhadores da companhia de limpeza a fazer uma reunião na próxima terça-feira (18), para receber uma resposta oficial. Daniel também sugeriu que fizessem pressão na Prefeitura. “Minha sugestão, o que eu faria, iria para frente da prefeitura, faria uma movimentação lá com todos vocês, porque é importante ter peso, porque lá tem o cara que decide quanto vai gastar na CLIN.”

