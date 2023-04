Grupos prioritários podem se vacinar contra gripe em São Gonçalo

A partir desta segunda-feira (17), São Gonçalo começa a vacinar todos os grupos prioritários contra a gripe. Ao todo, 47 unidades de saúde imunizam contra a doença de segunda a sexta, das 8h às 17h. A USF Porto do Rosa vacina, das 8h às 20h. Aos sábados, a vacinação acontece nas clínicas da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, e Gonçalense do Mutondo, das 8h às 12h. A 25ª Campanha Nacional contra a Influenza 2023 segue até o dia 31 de maio e terá o Dia D da campanha no dia 6 de maio.

Os grupos prioritários para a vacinação elencados pelo Ministério da saúde são: crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); idosos com mais de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A vacina da gripe disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho ou laudos médicos. Para as pessoas com comorbidades não será necessária a apresentação de laudos e receitas.

O público alvo da campanha da gripe é formado por 394.850 pessoas em São Gonçalo. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 90% desse público, um total de 355.365 pessoas. Não é necessário ter intervalo de outras vacinas para a imunização, inclusive a bivalente contra o coronavírus, que já está sendo aplicada em grupos prioritários na cidade.

Unidades de saúde de vacinação da gripe

1 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 - USF Jardim Catarina

3 - USF Alexandre Fleming, Boaçu

4 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

5 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

6 - USF David Capistrano, Recanto das Acácias

7 - USF Robert Koch, Porto da Madama

8 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 - PAM Neves

10 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

11 - Clínica Gonçalense do Mutondo

12 - USF Badger Silveira, Tribobó

13 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

14 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 - USF Mutuaguaçu

16 - Polo Sanitário Rio do Ouro

17 - USF Santa Izabel

18 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

19 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 - USF José Avelino de Souza, Tribobó

21 - PAM Coelho

22 - USF Irmã Dulce, Trindade

23 - USF Josyandra Moura Mesquita, Colubandê

24 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

25 - USF Waldemar Costa Nunes, Jardim Miriambi

26 - USF Almerinda

27 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

28 - USF Santa Luzia

29 - USF João Goulart, Jardim Catarina

30 - USF Elza Borges, Santa Luzia

31 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 - USF José Jorge Cortes Freitas, Santa Isabel

33 - USF Aníbal Porto, Monjolos

34 - USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

35 - USF Roberto Silveira, Jardim Bom Retiro

36 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

37 - USF Quinta Dom Ricardo

38 - USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

39 - USF Zé Garoto

40 - USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

41 - UBS Dr. Haroldo Pereira Nunes, Camarão

42 - USF Emílio Ribas, Barracão

43 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

44 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

45 - USF Porto do Rosa

46 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

47 - USF Vista Alegre