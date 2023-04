Edson do Caranguejo morre em acidente de carro na Alameda São Boaventura

Um dos comerciantes mais conhecidos em São Gonçalo, Edson Wilson Rodrigues de Lima, de 55 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (17), após sofrer um acidente de carro, na Alameda São Boaventura, na altura do Fonseca, em Niterói.

Edson do Caranguejo, como era conhecido, era proprietário de um estabelecimento comercial na Estrela do Norte, em São Gonçalo. O comércio, que ganhou fama com o nome Recanto do Caranguejo, atualmente funciona como um espaço de eventos.

O comércio, que ganhou fama com o nome Recanto do Caranguejo, atualmente funciona como um espaço de eventos | Foto: Filipe Aguiar

Nascido e criado no Boaçu, em São Gonçalo, Edinho colecionou amigos e proporcionou muitos momentos de alegria e festividades aos gonçalenses, que lotavam o Recanto do Caranguejo.

" Fomos criados como irmãos, embora eu seja tio dele. Edinho era uma pessoa alegre, vibrante e que dificilmente deixava a tristeza tomar conta. Onde ele chegava era uma explosão de alegria. Nem os momentos difíceis ele parecia ficar triste", contou Renato Rodrigues, de 57 anos.

Ele morreu no local do acidente | Foto: Divulgação

Segundo o tio, Edson atualmente morava em Niterói, e poderia estar indo para casa no momento do acidente. "Não posso afirmar, mas ele estava sentido Niterói. Disseram que ele tinha bebido ao longo do dia e perdeu o controle do veículo", contou Renato.

De acordo com informações iniciais, Edson perdeu o controle do carro e colidiu numa placa de sinalização. Ele morreu no local do acidente.

Ele perdeu o controle do veículo | Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, familiares e amigos de Edson se encontraram no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, onde aguardavam os procedimentos para a liberação do corpo.

Corpo foi levado ao IML do Barreto | Foto: Filipe Aguiar

O sepultamento acontecerá no Cemitério São Miguel, mas o horário ainda não foi divulgado.

