Semana com previsão de pancadas de chuva e céu nublado no Rio

A partir deste domingo (16), a entrada de umidade no oceano do continente irá deixar o tempo instável no Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o predomínio será de céu nublado, com previsão de chuva fraca, moderada e rápida, no período da manhã.

Os ventos também estarão de fracos a moderados e as temperaturas vão diminuir, com mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Previsão para os próximos dias:

Segundo informações do Sistema Alerta Rio, na segunda-feira (17), não tem previsão de chuva e a temperatura máxima é de 32ºC. Na terça-feira (18), a previsão é de pancadas de chuva isolada a partir da tarde.

A quarta-feira (19) será de céu nublado com previsão de chuva fraca a moderada na parte da tarde. Para quinta-feira (20), a previsão é de chuva fraca na madrugada e manhã e a temperatura mínima é de 16ºC.