Nasce Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes

O casal de atores, Thaila Ayala e Renato Góes, anunciou, através de uma postagem no Instagram, o nascimento de Tereza, segunda filha do casal. Pais de Francisco, de 1 anos, eles se mostraram muito felizes com a novidade.

"Família completa, meu milagre nasceu!”, escreveu a atriz.

Na publicação, alguns famosos aproveitaram para parabenizar a família.

"Ô felicidade”, escreveu a cantora Ivete Sangalo. “Que amor! Parabéns! Saúde pra ela. Linda demais”, disse a atriz e humorista Tatá Werneck.