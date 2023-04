Prefeitura recorre de sentença que ordena retirada imediata de quiosques da Praia de Icaraí

Quiosque do Pedro corre risco de ser removido do calcadão da Praia de Icaraí - Foto: Filipe Aguiar

A Justiça Federal determinou que todos os 11 quiosques instalados no calçadão da Praia de Icaraí sejam removidos imediatamente pela Prefeitura de Niterói. A decisão vem de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que argumenta que os estabelecimentos não atendem aos parâmetros exigidos pelo Governo Federal e que não possuem autorização da Superintendência e Patrimônio da União.

A ação do MPF foi iniciada em 2012 e não há mais recurso cabível. A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Niterói diz que recorreu, mas todas as solicitações foram negadas pela Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sentença judicial estabeleceu uma multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento pela prefeitura. O processo corre na 1ª Vara Federal de Niterói.

O SÃO GONÇALO entrevistou dois quiosqueiros nesta sexta-feira (14). Ambos trabalham no local há cerca de 35 anos e afirmam que tomaram conhecimento do veredito através da mídia. Pedro e Manuel, que são irmãos, demonstram preocupação com a sentença.

"Eu tive uma baita surpresa, porque acabei sabendo sobre isso através da imprensa. Não fui informado pela Prefeitura de Niterói ou pela União. E agora cabe à prefeitura alguma ação para que nós, trabalhadores, não sejamos colocados na rua. Eu espero que não tirem o nosso direito de trabalhar"afirma o quiosqueiro niteroiense, Pedro Campos.

Mesmo com a decisão, os quiosques ainda não foram retirados por conta de um agravo de instrumento apresentado pela Procuradoria Geral do Município ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que está para ser julgado.

Pedro Campos e o irmão trabalham vendendo água de coco há 35 anos na Praia | Foto: Filipe Aguiar

"Eu e meu irmão começamos aqui há 35 anos com um isopor, vendendo água de coco. Sofremos muito, até que conseguimos nossos quiosques. O que eu sei é que a briga do Ministério Público é com a Prefeitura, para que ela melhore nossa estrutura aqui. Mas eu espero que eles cheguem a um acordo, pois a gente precisa trabalhar. São várias famílias que podem ficar sem emprego, e eu com a minha idade, vou arrumar emprego onde?", diz Miguel Campos, que assim como o irmão é nascido e criado na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que está em diálogo com a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) a fim de apresentar um projeto com novas soluções para a orla de Icaraí.

"Por enquanto, os quiosques ainda não foram removidos devido a um agravo de instrumento apresentado pela PGM de Niterói ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), cujo julgamento está pendente", completa a nota.