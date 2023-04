Pocah mobiliza internautas para obter informações sobre MC Sabrina; entenda o caso

A cantora Pocah tem mobilizado fãs e amigos, através de suas redes sociais, para obter informações sobre MC Sabrina, uma das precursoras do funk melody.

A ex-BBB afirma que há muitos anos tenta contato com a funkeira, que fez sucesso nos anos 2000 com os hits Dessa Vez" e "Implacável", mas até hoje não teve nenhum retorno. Com isso, Pocah decidiu criar a hashtag #FreeMCSabrina para saber mais notícias da cantora.

Nesse sábado (15), o assunto ganhou força entre os internautas, depois que Pocah compartilhou um sonho que teve.

"Essa noite eu sonhei com a MC Sabrina, queria tanto ter notícias dela", escreveu a ex-BBB. Lexa disse que também gostaria de saber como a cantora está. "Idem, amiga! Ela é uma grande precursora do funk melody. Escutei tanto quando eu era criança, por onde ela anda?".

A publicação viralizou e a cantora explicou aos fãs que tenta contato mas não consegue ter notícias da artista. "Há anos mando mensagem pra Mc Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de 'cárcere privado', 'depressão' e até 'estado vegetativo'. Uma das pioneiras do nosso funk 'desaparece' e ninguém está falando nada. Por quê?".

A hashtag foi criada para tentar dar visibilidade ao caso. "Resolvi fazer um fio na finalidade de trazer visibilidade para o caso da MC Sabrina, uma grande percursora do nosso funk. Se vc é funkeiro raiz com certeza já ouviu "Dessa Vez", "bonde passando", "Implacável", "Ela Joga o Cabelo", entre outros sucesso".

Pocah também publicou o trecho de uma entrevista de DJ Junior da Provi, ex-marido e ex-empresário da MC, ao podcast "Papo de Cria", em que ele faz graves acusações contra os familiares da cantora. Após a entrevista, DJ Junior disse que começou a receber ameaças. Por fim, a ex-BBB pediu: "Usem a hashtag #FreeMcSabrina. Marquem as autoridades, jornalistas, portais de notícias.. tudo o que for preciso. Só queremos ajudar a Sabrina, até onde tudo isso é verdade não sabemos. Só queremos respostas e que a Sabrina fique bem".