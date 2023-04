Comunidade da Grota ganha campo de futebol sintético

Que menino nunca sonhou em ser um craque do futebol? Agora, os moradores da Grota do Surucucu, comunidade localizada no bairro de São Francisco, têm, de novo, um espaço para sonhar e praticar. No sábado (15), a Prefeitura de Niterói entregou a reforma do campo que tem 4.200m² e recebeu grama sintética e a troca do alambrado.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, foi o responsável pela entrega e pelo primeiro gol no novo espaço.

"Quando viemos inaugurar a quadra, o presidente da Associação de Moradores, o Ceniro, me chamou e me trouxe até esse espaço e eu prometi a ele que a gente ia fazer essa reforma e hoje temos a obra pronta. Eu tenho certeza que esse é um equipamento que tem potencial para ajudar muito a comunidade. Eu acredito muito no esporte, na cultura e na educação como caminhos de inclusão e de ascendência social. A gente tem no esporte também uma forma de motivar essa garotada e passar valores de equipe, de fraternidade e de integração. Esse vai ser um espaço e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito bem e cuidar muito bem daqui. Agradeço também a participação dos atletas que vieram e que são exemplos para essa garotada perceber que tem um caminho pela frente", destacou o prefeito.

O secretário de Esporte e Lazer do município, Luiz Carlos Gallo, reforçou a importância do esporte como agente de transformação.

“Todo equipamento esportivo é muito importante. Seja ele uma quadra de futebol, seja uma quadra de areia, seja um campo sintético oficial ou não. A importância vem de começar a desenvolver os projetos sociais que acontecem nessas comunidades. Eles não têm quase lazer e muitos não têm onde praticar esporte. Então, nosso objetivo é integrar essas crianças na sociedade e eu sempre destaco que o esporte é uma ferramenta importante de inclusão social”.

Presidente da Associação de Moradores da Grota há 4 anos, Silas Ceniro Rodrigues, o Ceniro, falou de como esse espaço será aproveitado pela comunidade.

“Essa é uma área de lazer muito importante nesse momento porque a gente vai usar o espaço e conseguir ocupar as crianças. Além disso, vai nos ajudar na formação de garotos como atletas de futebol e como seres humanos. A Prefeitura de Niterói vem nos apoiando e trazendo benefícios para cá com as melhorias aqui no campo, já tivemos a creche inaugurada e uma quadra também”, disse Ceniro.

A entrega do campo reformado contou também com a presença de jogadores e ex-jogadores, ídolos da meninada. Estiveram presentes Elói, que jogou no América e no Vasco; Alex Pinho, que jogou no Vasco e na seleção de base da seleção; Denílson, que foi campeão olímpico na seleção sub20, Bruno Gallo, que joga no Volta Redonda; Odilon que foi também um jogador profissional, entre outros.