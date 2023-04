Emirados Árabes autorizam extradição de Thiago Brennand para o Brasil

A extradição do empresário Thiago Brennand para o Brasil foi aprovada pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com informações da TV Globo. Ele é suspeito de agressão e estupro.

Brennand enfrenta cinco mandados de prisão preventiva no Brasil, acusado de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar outra mulher, além de estuprar uma jovem e uma miss.

Em sua visita aos Emirados Árabes, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha planos de discutir a situação do empresário com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. No entanto, Lula negou ter tratado desse assunto após se encontrar com o líder local, tendo passado pela China antes de chegar aos Emirados Árabes no sábado (15).