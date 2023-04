Acusado de agredir companheira é capturado na Zona Sul do Rio

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta sexta-feira (14) um homem pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, após intenso trabalho de monitoramento e diligências de campo.

De acordo com as investigações, o acusado agrediu a companheira com socos na cabeça e no rosto após esta se negar a ter relações sexuais. A mulher foi ameaçada de morte diversas vezes e, mesmo depois de conseguir fugir de casa, foi perseguida e agredida novamente. O caso aconteceu no dia 6 de fevereiro, na comunidade da Rocinha.

Ainda segundo as informações, as agressões só cessaram após a determinação de um traficante local, que passava próximo à residência no momento. Além de ficar com várias escoriações pelo corpo e hematomas, a vítima também sofreu queimaduras provocadas por água quente. O filho mais velho dela, de 14 anos de idade, testemunhou toda a violência e também foi agredido, com dois socos no peito.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva sem resistência, foram formalizados os procedimentos de polícia judiciária, e o alvo foi encaminhado ao sistema penal, onde permanecerá à disposição da Justiça.