Ifood bane mulher que agrediu entregador na Zona Sul do Rio

Ex atleta agrediu entregador com a coleira de seu cachorro - Foto: Divulgação

Na última terça-feira (11) a plataforma de delivery Ifood anunciou que baniu a conta da mulher acusada de agredir e ofender de forma racista um entregador de aplicativo, na Gávea, Zona Sul do Rio. A plataforma declarou que o caso em questão não ocorreu durante uma entrega da plataforma, ainda assim, a opção de alerta contra violência e racismo contra entregadores foi criada pelo aplicativo. O ifood, também relatou ter prestado suporte aos entregadores agredidos.

“A empresa não tolera nenhuma forma de preconceito: atos de racismo contra entregadores, restaurantes e colaboradores são punidos com a suspensão ou o cancelamento da conta do/a cliente”, declarou o Ifood, através de nota.

A plataforma, anunciou que também irá cancelar ou banir a conta do usuário que cometer racismo ou qualquer agressão aos seus entregadores. A medida foi incentivada pelo recente caso de racismo ocorrido no Rio de Janeiro. A ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá agrediu e ofendeu os entregadores Max Ângelo dos Santos e Viviane Maria de Souza. A agressora, durante luta corporal, bateu no entregador com a coleira do seu cachorro e chegou a morder a canela da entregadora Viviane Maria.

Um vídeo que registrou o momento das agressões circulou nas redes sociais e o episódio tem sido duramente criticado na internet. As vítimas foram ouvidas na delegacia da Gávea, na própria região, e encaminhadas para o Instituto Médico Legal, onde realizaram exames. A acusada vai responder por injúria por preconceito e lesão corporal.