Nova rodada de jogos da Taça das Comunidades

A Secretaria de Esporte e Lazer e a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) vão realizar mais uma rodada da Taça das Comunidades, neste domingo (17). Dessa vez, os jogos serão realizados no Centro Esportivo Mutuá e na Arena Independente da Coruja, no bairro Vila Lage.

Ao todo, 32 equipes disputam o título da primeira edição da Taça das Comunidades de São Gonçalo de Futebol Society.

O torneio foi implementado no município com a ideia de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.

Confira os locais e horários das partidas abaixo:

- Domingo (16), no Centro Esportivo Mutuá

9h - Sobral City x Juventude FC

10h - Salgueiro FC x Aprosnit FC

11h - Ataliba FC x Projeto Social Maria Vaz

12h - Cefat Voltaço x Movimento Jovem São Gonçalo

13h - Jorge Alves x Comunidade Maria Paula

14h - Remo FC x Exquece FC

15h - Domingos Show x Rio do Ouro FC

16h - Galácticos Crias x Mágico de Oz

- Domingo (16), na Arena da Coruja

10h - Na Raça FC x Instituto Impacto FC

11h - Sem Terra FC x Megaliga FC

12h - Roma FC x Coió Futebol e Lazer

13h - BQ /3 Campos da Trindade x Terça Cheira

14h - Copa Cristã x Rufada FC

15h - Família B13 x Porto do Rosa

16h - Saldanha Aires FC x BQ FC

17h - Esperança FC x Capote