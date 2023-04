PRF apreende mais um carregamento de cocaína na Ponte Rio-Niterói

Na abordagem, o condutor apresentou falas desconexas e informou não ter habilitação.

Após suspeição confirmada, os PRFs precederam uma fiscalização minuciosa e encontraram em um compartimento atrás do banco traseiro 42 pacotes contendo 15 quilos de cocaína.

O motorista disse aos agentes que pegou o entorpecente no Complexo do Alemão, zona Norte do Rio, e o levaria até São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Para esse traslado ele receberia cerca de R$500,00.

O condutor não tinha habilitação para dirigir e não possuía anotação criminal.

Ocorrência apresentada na 76ª DP em Niterói-RJ.