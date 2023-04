Policial faz disparos em show de Israel e Rodolffo e deixa feridos

Na madrugada deste sábado (15), uma confusão durante o show da dupla Israel e Rodolffo no Paracatu Rodeo Festival, no interior de Minas Gerais, assustou fãs presentes no local. Um homem disparou uma arma de fogo e deixou duas pessoas feridas no local. O evento divulgou um comunicado oficial que o autor do disparo seria um policial penal do Distrito Federal.

Também de acordo com o comunicado, os atingidos pelos disparos receberam assistência médica no próprio evento e não correm riscos.

Após o ocorrido, os shows seguiram acontecendo normalmente após rápida ação da Polícia Militar do estado e da segurança do evento.

A dupla Israel & Rodolffo também se pronunciou através de um comunicado que dizia que "Por motivos alheios à nossa vontade, o show de Israel e Rodolffo que aconteceu ontem (14), em Paracatu (MG), precisou ser interrompido para garantir a segurança dos artistas e de todos os presentes. Esperamos estar de volta em breve”.