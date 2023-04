Lula e Xi Jinping assinam acordos bilaterais em Pequim

O presidente Lula e o presidente chinês, Xi Jinping, assinaram 15 acordos comerciais e de parceria , nesta sexta-feira (14), no Grande Palácio do Povo, sede do governo da China.

Na reunião, os presidentes conversaram sobre os temas bilaterais e negociação para encerrar a invasão da Ucrânia.

Os termos assinados incluem acordos de cooperação espacial, em pesquisa e inovação, economia digital e combate à fome, intercâmbio de conteúdos de comunicação entre os dois países e facilitação de comércio. Além da certificação eletrônica para produtos de origem animal e dos requisitos sanitários e de quarentena que serão seguidos por frigoríficos para exportação de carne do Brasil para a China.

O setor empresarial anunciou 20 novos acordos entre os dois países como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia da informação, saúde e infraestrutura.

No setor turístico, a inclusão do Brasil nos destinos autorizados para viagens de turistas chineses, representando uma grande oportunidade para o crescimento do fluxo de visitantes entre os dois países.

Ao total, são mais de 40 novas parcerias, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.