Moradores registram ruas cheias e alagamento com chuvas em São Gonçalo

Deu chuva no "sextou"; o fim de tarde nessa sexta-feira (14/04) em São Gonçalo foi marcada por fortes chuvas em alguns pontos do município. Moradores já relatam princípio de alagamento em certas regiões.

No Boaçu, o nível da água acumulada já chegou na altura da calçada em algumas ruas. Na rua Dr. Francisco Portela, no Patronato, as poças de chuva também já começaram a aumentar e a atrapalhar a vida de motoristas que passam pela via, uma das mais movimentadas da cidade. Confira:

Nas redes sociais, alguns internautas já manifestaram a preocupação com os possíveis transtornos causados pela chuva na cidade.

Tudo alagado em São Gonçalo e hoje que não chego em casa 🤦🏾‍♀️ — Lari Marins ​💫 (@larissaa334) April 14, 2023

eu odeio são gonçalo com todas as minhas forças, 5 min de chuva já tá tudo alagado — nogueira (@nandanog_) April 14, 2023

São 17 horas e em São Gonçalo já anoiteceu. Forte chuva. — Zeca (@kaikmelo) April 14, 2023

Desestabilizado com essa chuva em SG — Rod Gomes 💅🏿 (@orodgomes) April 14, 2023

A Defesa civil no município já havia emitido um alerta sinalizando a possibilidade de chuvas fortes na parte da tarde. Para acionar o órgão em caso de emergências decorrentes das chuvas, o órgão disponibiliza os números 199 e (21) 98737-0807.