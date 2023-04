Disque 100 cria novo número de whatsApp para receber denúncias de ataques a escolas

As denúncias poderão ser enviadas via whatsApp - Foto: divulgação

O canal gratuito , Disque 100, também poderá receber denúncias de ataques contra escolas, através do novo número de whatsApp (61) 99611-0100, criado para esse fim. O governo federal anunciou a nova função , nesta quinta-feira (13).

As pessoas que apresentarem denúncias não precisam se identificar e podem enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links e URLs.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que recebem as denúncias, o novo número é mais um canal de atendimento no âmbito do Disque 100 - Disque Direitos Humanos.

Confira outros canais:

Canais específicos para denunciar um ataque a escola

- WhatsApp - (61) 99611-0100 - (Clique aqui para denunciar)

- Escola Segura (Clicar aqui para denunciar)