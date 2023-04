Guarda Municipal agride ambulante no Arpoador

Um guarda municipal agrediu um vendedor ambulante com tapa no rosto, na noite desta quinta-feira (13), após operação de fiscalização e apreensão de mercadorias, no Arpoador, na Zona Sul do Rio.

No momento em que o ambulante tenta falar com um dos guardas, leva um tapa no rosto e recebe xingamentos.

A Guarda Municipal se pronunciou, em nota, informando que os ambulantes se revoltaram com a operação e tentaram pegar as mercadorias recolhidas pela fiscalização.

Um vendedor foi conduzido para a 14ª DP ( Leblon ) por ter jogado um banco de ferro contra um agente.