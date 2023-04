Acidente na Barra mata taxista e deixa passageiro ferido

Um acidente de trânsito na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, matou um taxista e deixou um passageiro ferido em estado grave na noite da última quinta-feira (13).

A colisão aconteceu no fim da noite, na Avenida Ayrton Senna. De acordo com o relato de testemunhas, o condutor de um jipe perdeu o controle da direção, ultrapassou o canteiro que divide a via e invadiu a pista sentido Linha Amarela. Na pista da contramão, ele acabou colidindo com um táxi, que carregava um passageiro no banco de trás.

Quando os agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o motorista do táxi, de 50 anos, já estava sem vida. Já o passageiro foi levado com ferimentos graves Hospital Municipal Lourenço Jorge. O motorista do veículo que entrou na contramão não ficou ferido. Ele não apresentava sinais de embriaguez e, portanto, não precisou passar pelo teste de alcoolemia, o "bafômetro".

Ele passou por exames psicológicos e foi ouvido pelos policiais civis que atenderam a ocorrência. A 32ª DP (Taquara) registrou o caso como homicídio culposo. As investigações seguem em andamento, de acordo com a unidade.