Funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói realizam paralisação por aumento salarial

Profissionais da categoria afirmam estar sofrendo com defasagens desde o início da pandemia - Foto: Reprodução

Profissionais da categoria afirmam estar sofrendo com defasagens desde o início da pandemia - Foto: Reprodução

Funcionários da empresa responsável pela limpeza urbana em Niterói, a CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói), irão realizar uma paralisação das atividades na próxima segunda-feira (17) para cobrar aumento salarial e pedir atenção para as demandas da categoria.

Os agentes da Companhia pretendem fazer uma manifestação, marcada para acontecer a partir das 6h, em frente à sede da empresa, na rua Indígena, em São Lourenço, Niterói.

Um funcionário da empresa, que preferiu não se identificar, disse que os profissionais da categoria têm enfrentado dificuldades com seus pedidos desde 2020. "A gente está com salário defasado desde a pandemia e, até hoje, o Governo não resolveu nada com a gente", conta.

Segundo ele, o aumento no salário não é o único dos problemas que têm prejudicado os funcionários. "A gente tem um plano de carreira que não funciona. Eu, por exemplo, não sou o mesmo funcionário que eu era quando entrei, há mais de duas décadas", desabafa.

A expectativa da categoria é que a Prefeitura chame os profissionais para conversar sobre os valores solicitados. "Nós pedimos um reajuste, mas o governo não está atendendo a categoria. Eles vêm com promessas enganosas dizendo que vão aumentar, e quando chega a hora não cumprem".