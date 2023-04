Jardim Catarina recebe o Cidadania Itinerante neste sábado (15)

O bairro Jardim Catarina vai receber as ações do projeto Cidadania Itinerante, neste sábado (15), a partir das 9h. Desenvolvida pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, a iniciativa oferece diversos serviços assistenciais de forma gratuita e acessível para a população.

Durante a realização do projeto, os moradores da localidade têm acesso à orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

Desde a sua criação, o Cidadania Itinerante, uma política pública efetiva de São Gonçalo aprovada por lei, já atendeu a mais de 40 mil pessoas em mais de 30 bairros do município.

A Prefeitura divulga semanalmente no site e nas redes sociais os locais que vão receber o Cidadania Itinerante.

Serviço:

Cidadania Itinerante na Igreja Católica da Ipuca, que fica na Rua 45, no Jardim Catarina. Sábado (15), das 9h às 13h.