Parque Esportivo do Caramujo oferece curso gratuito de Hóquei sobre a Grama neste final de semana

Neste final de semana, dias 15 e 16 de abril, o Parque Esportivo do Caramujo vai oferecer um curso de introdução ao hóquei para professores e alunos de educação física com professores da Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama. A aula teórica acontecerá na sede do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador, no sábado (15), das 13h às 16h, e a aula prática será ministrada no Parque Esportivo e Social do Caramujo, no domingo, de 8h às 11h e de 13h às 16h. São 40 vagas e a inscrição pode ser feita pelo link: https://bit.ly/Inscricao_Curso_Hoquei_Caramujo.

Oto Bahia, secretário do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador reforça que essa é mais uma oportunidade para a população de Niterói.

“Estamos com inscrições abertas para um curso de Hóquei sobre a Grama que será ministrado pelos próprios professores da Confederação Brasileira. Esse é mais um esporte olímpico que vamos incluir no Pesc para dar oportunidade aos nossos alunos de, cada vez mais, terem o esporte como instrumento de crescimento pessoal e profissional”, disse.

O Hóquei sobre a Grama trabalha a força muscular e desenvolve coordenação, agilidade e equilíbrio. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas enquanto houver vagas, antes do início do curso, pelo link https://bit.ly/Inscricao_Curso_Hoquei_Caramujo. Informações pelo número (21) 99102-3385 (WhatsApp).

Serviço: Curso gratuito de Hóquei sobre a Grama

Data: 15 (sábado) e 16 (domingo) de abril de 2023

Horário: Sábado 15/04 (teórica) 13h às 16h e Domingo 16/04 (prática) 8 às 11 / 13h às 16h

Inscrições: https://bit.ly/Inscricao_Curso_Hoquei_Caramujo

Local:

Aula Teórica (sábado - 15/04) - sede do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador que fica localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 570 - Caramujo.

Aula prática (domingo - 16/04) - Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), na Rua do Alto, 130 - Caramujo.