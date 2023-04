Secretaria de Transportes fiscaliza táxis em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), realizou vistorias em táxis em diversos pontos da cidade, na manhã desta quinta-feira (13). O objetivo da ação é que os veículos utilizados no transporte de passageiros sigam padrões de segurança previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Semtran. As vistorias foram realizadas nos bairros de Neves, Zé Garoto e Centro.

“As fiscalizações são importantes para garantir a segurança do passageiro e do taxista. Todo o processo de vistoria é realizado de forma detalhada com análise de todos os itens de segurança e as documentações dos veículos”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Durante a inspeção, os fiscais verificaram a documentação obrigatória para que todos os veículos possam circular, além do certificado de vistoria realizado em 2022 e de dedetização.

Além disso, os agentes também analisaram itens de segurança, como taxímetro, seta, farol, buzina, limpador de para-brisas, luz de placa, freio, correto funcionamento da parte elétrica, extintor de incêndio, triângulo de sinalização, chave de roda, estepe e a correta caracterização do veículo, com as cores e disposição da identificação.

Para circular em São Gonçalo, o táxi deve ter a cor branca e faixas laterais na cor azul celeste, com a numeração do veículo nas portas dianteiras. O selo e o certificado de vistoria devem estar fixados no para-brisas dianteiro do automóvel.